Срок предреферендумной агитации в Азербайджане завершается завтра

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Завтра, 25 сентября, завершается срок предреферендумной агитации в Азербайджане.

Как сообщает Report, агитацию могут проводить зарегистрированные по референдуму агитационные группы.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению всенародного голосования (референдума) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенного на 26 сентября 2016 года, агитация должна начаться за 23 дня до голосования - 3 сентября и закончиться за 24 часа до начала голосования, то есть 25 сентября в 08:00.

Отметим, что в связи с референдумом в Центризбиркоме зарегистрированы три агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Гражданское общество" и "Муниципалитет".