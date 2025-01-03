Срок подачи документов для проведения exit-poll на муниципальных выборах истекает 9 января

Организации, планирующие проведение exit-poll на муниципальных выборах в Азербайджане, должны подать документы для аккредитации до 9 января 2025 года.

Организации, планирующие проведение exit-poll на муниципальных выборах в Азербайджане, должны подать документы для аккредитации до 9 января 2025 года.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, документы необходимо подать в Центральную избирательную комиссию не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.