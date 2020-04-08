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Срок карантинного режима может быть продлен, меры ужесточены

​Срок карантинного режима может быть продлен, меры ужесточены

© Report

"Продление срока карантина зависит от хода ситуации".

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов сказал во время выступления на брифинге.

По его словам, карантин может быть продлен, если цифры будут расти и граждане не будут соблюдать правила карантинного режима:

"В сегодняшних условиях карантин не только может быть продлен, а также меры могут еще более ужесточены".

И.Мамедов добавил, что иногда грамотные люди также нарушают правила: "Растет число прогуливающихся по улицам с поддельными разрешениями на руках".

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