Правительству в течение 15 дней представят список награжденных за участие в Отечественной войне

Список лиц, награжденных за участие в Отечественной войне, будет представлен правительству в течение 15 дней.

Список лиц, награжденных за участие в Отечественной войне, будет представлен правительству в течение 15 дней.

Как сообщает Report, с целью обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджана №3144 от 10 февраля 2022 года премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение ”О награждении участников Отечественной войны".

Распоряжением Министерству труда и социальной защиты населения поручено в пятнадцатидневный срок представить в Кабинет Министров список лиц, имена которых внесены в Центральную электронную информационную систему Министерства в связи с присвоением звания “Ветеран войны“.

Министерства обороны, внутренних дел, юстиции, по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики, Служба Внешней Разведки, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Служба безопасности президента Азербайджана, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики в пятнадцатидневный срок должны представить в Кабинет министров предусмотренный утвержденными постановлением Кабинета Министров №216 от 22 сентября 1995 года абзацами десятым и одиннадцатым части 1 ”Положения о порядке и условиях присвоения званий ветерана Вооруженных сил и ветерана труда" перечень лиц, получивших звание ”Ветеран войны“ до 27 сентября 2020 года, дополненный подтверждающими документами (копия удостоверений ветерана войны, копия военных билетов, копия командировочных удостоверений, выписки из приказов, копия удостоверений личности и т.д.).) вместе с подробной справкой о выполненных ими поручениях (в отношении каждого лица в отдельности).

Другие центральные, а также местные органы исполнительной власти, за исключением государственных органов, предусмотренных распоряжением, а также созданные президентом Азербайджана публичные юридические лица и другие юридические лица, находящиеся в государственной собственности, в пятнадцатидневный срок должны представить в Кабинет министров перечень военнослужащих и гражданского персонала, проявивших самоотверженность на фронте в районах, указанных в утвержденном приказом Кабинета Министров №216 от 22 сентября 1995 года абзаце десятом части 1 ”Положения о порядке и условиях присвоения званий ветерана Вооруженных сил и ветерана труда", вместе с документами, подтверждающими это (копия военных билетов, копия командировочных удостоверений, выписки из приказов, копия удостоверений личности и т.д.) и подробной справкой (в отношении каждого лица отдельно) о задачах, выполненных этими лицами на фронте.

Исполнение распоряжения возложено на Отдел безопасности, обороны и мобилизации Аппарата Кабинета Министров и вступает в силу со дня его подписания.