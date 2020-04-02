Список лиц, которые могут выходить из дома на основании удостоверения или справки с работы

Обнародован список лиц, перемещения которых по городу допускаются на основании служебных удостоверений или справки о месте работы.
Report представляет данный список:
* сотрудники Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики;
* депутаты и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;
* руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители;
* уполномоченный по правам человека и сотрудники Аппарата;
* руководители государственных юридических лиц, в том числе руководители государственных лиц публичного права и их заместители;
* сотрудники Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики;
* сотрудники Министерства сельского хозяйства и работники подведомственных структур;
* сотрудники объектов и предприятий государственного значения, жизнеобеспечения, а также осуществляющих бесперебойную деятельность объектов и предприятий;
* сотрудники здравоохранения и других государственных и частных медицинских учреждений;
* сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты;
* сотрудники средств массовой информации;
* сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, их персонал (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).