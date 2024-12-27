Спикеры парламентов Казахстана и Беларуси выразили соболезнования Сахибе Гафаровой

Председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель Совета Республики парламента Беларуси Наталья Кочанова выразили соболезнования спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи многочисленными жертвами крушения самолета AZAL.

Председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель Совета Республики парламента Беларуси Наталья Кочанова выразили соболезнования спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи многочисленными жертвами крушения самолета AZAL.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, оба спикера позвонили Сахибе Гафаровой, пожелали терпения азербайджанскому народу и семьям погибших в авиакатастрофе, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

Гафарова в свою очередь выразила благодарность коллегам за слова соболезнования.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.