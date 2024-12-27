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Спикеры парламентов Казахстана и Беларуси выразили соболезнования Сахибе Гафаровой

Спикеры парламентов Казахстана и Беларуси выразили соболезнования Сахибе Гафаровой Председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель Совета Республики парламента Беларуси Наталья Кочанова выразили соболезнования спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи многочисленными жертвами крушения самолета AZAL. 
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 18:17
Спикеры парламентов Казахстана и Беларуси выразили соболезнования Сахибе Гафаровой
Сахиба Гафарова

Председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов и председатель Совета Республики парламента Беларуси Наталья Кочанова выразили соболезнования спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи многочисленными жертвами крушения самолета AZAL.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, оба спикера позвонили Сахибе Гафаровой, пожелали терпения азербайджанскому народу и семьям погибших в авиакатастрофе, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

Гафарова в свою очередь выразила благодарность коллегам за слова соболезнования.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке ФотоSpeakers of Kazakhstan and Belarus speak with Sahiba Gafarova
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan və Belarus parlament sədrləri Sahibə Qafarovaya zəng ediblər

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