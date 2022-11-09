Спикеру Милли Меджлиса адресованы поздравительные письма по случаю Дня победы

В последние дни председателю Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой были адресованы письма с поздравлениями по случаю 8 ноября - Дня победы.

В последние дни председателю Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой были адресованы письма с поздравлениями по случаю 8 ноября - Дня победы.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в своих посланиях председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Раджа Первез Ашраф, генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейа Эр и генсек Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества Асаф Гаджиев от всей души поздравляют со второй годовщиной славной победы азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и, в её лице, депутатов азербайджанского парламента.

Эта победа, одержанная благодаря воле азербайджанского народа, лидерству президента Ильхама Алиева и невиданной отваги победоносной азербайджанской армии, расценивается в письмах как выдающееся событие современной истории. Турция и Пакистан вновь подтверждают свою братскую и дружескую поддержку Азербайджану и выражают уверенность в дальнейшем развитии дружбы, сотрудничества и, в целом, двусторонних отношений с нашей страною.

Кроме того, авторы посланий пожелали упокоения душ незабвенных шахидов с их отвагой и самопожертвованием, здоровья нашим героическим газиям и постоянных мира и процветания народу Азербайджана.