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Спикеру Милли Меджлиса адресованы поздравительные письма по случаю Дня победы

Спикеру Милли Меджлиса адресованы поздравительные письма по случаю Дня победы В последние дни председателю Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой были адресованы письма с поздравлениями по случаю 8 ноября - Дня победы.
Внутренняя политика
9 ноября 2022 г. 22:31
Спикеру Милли Меджлиса адресованы поздравительные письма по случаю Дня победы

В последние дни председателю Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой были адресованы письма с поздравлениями по случаю 8 ноября - Дня победы.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в своих посланиях председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Раджа Первез Ашраф, генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейа Эр и генсек Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества Асаф Гаджиев от всей души поздравляют со второй годовщиной славной победы азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и, в её лице, депутатов азербайджанского парламента.

Эта победа, одержанная благодаря воле азербайджанского народа, лидерству президента Ильхама Алиева и невиданной отваги победоносной азербайджанской армии, расценивается в письмах как выдающееся событие современной истории. Турция и Пакистан вновь подтверждают свою братскую и дружескую поддержку Азербайджану и выражают уверенность в дальнейшем развитии дружбы, сотрудничества и, в целом, двусторонних отношений с нашей страною.

Кроме того, авторы посланий пожелали упокоения душ незабвенных шахидов с их отвагой и самопожертвованием, здоровья нашим героическим газиям и постоянных мира и процветания народу Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədrinə Zəfər Günü münasibəti ilə təbriklər ünvanlanıb

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