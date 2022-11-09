Спикеру Милли Меджлиса адресованы поздравительные письма по случаю Дня победы

В последние дни председателю Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой были адресованы письма с поздравлениями по случаю 8 ноября - Дня победы.
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Эта победа, одержанная благодаря воле азербайджанского народа, лидерству президента Ильхама Алиева и невиданной отваги победоносной азербайджанской армии, расценивается в письмах как выдающееся событие современной истории. Турция и Пакистан вновь подтверждают свою братскую и дружескую поддержку Азербайджану и выражают уверенность в дальнейшем развитии дружбы, сотрудничества и, в целом, двусторонних отношений с нашей страною.
Кроме того, авторы посланий пожелали упокоения душ незабвенных шахидов с их отвагой и самопожертвованием, здоровья нашим героическим газиям и постоянных мира и процветания народу Азербайджана.