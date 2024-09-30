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Спикер: Президент озвучил стратегические цели и национальные приоритеты на первом заседании парламента

Спикер: Президент озвучил стратегические цели и национальные приоритеты на первом заседании парламента На прошедшем 23 сентября первом заседании Милли Меджлиса VII созыва в своей содержательной речи президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил стратегические цели и национальные приоритеты, которые должны стать ориентирами для развития страны в ближайшие г
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 14:01
Спикер: Президент озвучил стратегические цели и национальные приоритеты на первом заседании парламента

На прошедшем 23 сентября первом заседании Милли Меджлиса VII созыва в своей содержательной речи президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил стратегические цели и национальные приоритеты, которые должны стать ориентирами для развития страны в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на первом заседании осенней сессии парламента VII созыва.

Она подчеркнула, что парламент несет ответственность за преобразование задач, поставленных президентом, в конкретные законодательные меры.

"Мы должны обеспечить, чтобы законодательная база нашего государства соответствовала национальным приоритетам и создавала прочную основу для процветания нашего народа и государства", - подчеркнула спикер.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Prezident parlamentin ilk iclasında strateji hədəfləri və milli prioritetləri elan etdi

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