Спикер ММ рассказала в Будапеште о разрушительном воздействии армянской оккупации на жизнь азербайджанцев

Армянская оккупация оказала разрушительное воздействие на жизнь азербайджанских семей, жертвами этой оккупации стали более двенадцати тысяч человек.
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По ее словам, в результате геноцида, совершенного Арменией в феврале 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, были уничтожены целые семьи.
"Более ста пятидесяти детей потеряли одного или обоих родителей. Было убито шестьсот тринадцать мирных жителей. Также в результате политики этнической чистки, проводимой Арменией, один миллион азербайджанцев - а это более двухсот тридцати тысяч семей, были вынуждены покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами с оккупированных территорий в Карабахе и беженцами из Армении. Миллион человек, оставшихся без крова, без работы и каких-либо средств к существованию стал также сложным испытанием для молодой независимой страны. Но, несмотря на тяжелое социально-экономическое бремя оккупации, наше правительство приняло все необходимые меры для удовлетворения потребностей семей беженцев и вынужденных переселенцев. В 2020-м году, используя право на самооборону, предусмотренное статьей 51-й Устава ООН, нормы и принципы международного права, Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН и восстановил свою территориальную целостность. В этом контексте мы благодарны нашим партнерам и друзьям, в том числе венгерским братьям и сестрам за постоянную, основанную на международном праве поддержку стабилизации и восстановлению межгосударственных отношений на Южном Кавказе", - подчеркнула Сахиба Гафарова.
Спикер отметила, что азербайджанские земли были освобождены ценою жизней 3 000 молодых людей.
"Просто представьте себе, сколько семей потеряли сыновей и будущие поколения. Освобождение наших территорий – это торжество исторической справедливости. А еще это победа моральных и семейных ценностей нашего молодого поколения, вынужденного покинуть свои дома в детстве, тридцать лет назад, и, возвратившегося обратно, чтобы вернуть себе земли своих предков. Сегодня, благодаря сильной политической воле нашего правительства под руководством президента Ильхама Алиева и решимости нашего народа, на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. За годы оккупации Армения разрушила почти все города и села, подвергла вандализму все исторические, культурные и религиозные объекты Азербайджана на этих территориях. С нуля строятся 8 городов и сотни деревень, дороги, мосты, электростанции, школы, больницы и дома. Бывшие семьи вынужденных переселенцев уже начали возвращаться в свои дома. А в соответствии с "Первой государственной программой по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджана" в течение следующих трех лет на эти земли вернутся более тридцати тысяч семей. Социальная помощь является ключевым элементом программы "Великое возвращение". И это занимает очень важное место в повестке дня Фонда Гейдара Алиева и его руководства", - заключила С.Гафарова.