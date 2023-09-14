Спикер ММ рассказала в Будапеште о разрушительном воздействии армянской оккупации на жизнь азербайджанцев

Армянская оккупация оказала разрушительное воздействие на жизнь азербайджанских семей, жертвами этой оккупации стали более двенадцати тысяч человек.

Армянская оккупация оказала разрушительное воздействие на жизнь азербайджанских семей, жертвами этой оккупации стали более двенадцати тысяч человек.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова, выступая с речью на проведенном 14-го сентября 5-м Будапештском демографическом форуме "Семья – ключ к безопасности".

По ее словам, в результате геноцида, совершенного Арменией в феврале 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, были уничтожены целые семьи.

"Более ста пятидесяти детей потеряли одного или обоих родителей. Было убито шестьсот тринадцать мирных жителей. Также в результате политики этнической чистки, проводимой Арменией, один миллион азербайджанцев - а это более двухсот тридцати тысяч семей, были вынуждены покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами с оккупированных территорий в Карабахе и беженцами из Армении. Миллион человек, оставшихся без крова, без работы и каких-либо средств к существованию стал также сложным испытанием для молодой независимой страны. Но, несмотря на тяжелое социально-экономическое бремя оккупации, наше правительство приняло все необходимые меры для удовлетворения потребностей семей беженцев и вынужденных переселенцев. В 2020-м году, используя право на самооборону, предусмотренное статьей 51-й Устава ООН, нормы и принципы международного права, Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН и восстановил свою территориальную целостность. В этом контексте мы благодарны нашим партнерам и друзьям, в том числе венгерским братьям и сестрам за постоянную, основанную на международном праве поддержку стабилизации и восстановлению межгосударственных отношений на Южном Кавказе", - подчеркнула Сахиба Гафарова.

Спикер отметила, что азербайджанские земли были освобождены ценою жизней 3 000 молодых людей.

"Просто представьте себе, сколько семей потеряли сыновей и будущие поколения. Освобождение наших территорий – это торжество исторической справедливости. А еще это победа моральных и семейных ценностей нашего молодого поколения, вынужденного покинуть свои дома в детстве, тридцать лет назад, и, возвратившегося обратно, чтобы вернуть себе земли своих предков. Сегодня, благодаря сильной политической воле нашего правительства под руководством президента Ильхама Алиева и решимости нашего народа, на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. За годы оккупации Армения разрушила почти все города и села, подвергла вандализму все исторические, культурные и религиозные объекты Азербайджана на этих территориях. С нуля строятся 8 городов и сотни деревень, дороги, мосты, электростанции, школы, больницы и дома. Бывшие семьи вынужденных переселенцев уже начали возвращаться в свои дома. А в соответствии с "Первой государственной программой по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджана" в течение следующих трех лет на эти земли вернутся более тридцати тысяч семей. Социальная помощь является ключевым элементом программы "Великое возвращение". И это занимает очень важное место в повестке дня Фонда Гейдара Алиева и его руководства", - заключила С.Гафарова.