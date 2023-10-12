Спикер: Дальновидная политика Ильхама Алиева сделала прогресс реальностью нашей повседневной жизни

Сегодня Азербайджан переживает один из самых славных периодов своей истории. Дальновидная политика президента Ильхама Алиева сделала постоянный прогресс реальностью нашей повседневной жизни.

Сегодня Азербайджан переживает один из самых славных периодов своей истории. Дальновидная политика президента Ильхама Алиева сделала постоянный прогресс реальностью нашей повседневной жизни.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем специальном заседании парламента.

"Мы уверены, что исключительные лидерские качества, политические навыки Ильхама Алиева позволят и впредь успешно выполнять поставленные задачи. Азербайджан в ближайшие годы добьется еще больших успехов и укрепит свое место среди ведущих государств мира. Желаем уважаемому президенту новых успехов в реализации его исторической миссии. Для поддержки этой миссии Милли Меджлис и впредь будет достойно выполнять возложенные на него задачи в сфере законодательной деятельности", - сказала она.

Отметим, что на сегодняшнем специальном заседании парламента будет принято заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.