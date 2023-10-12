О нас

Спикер: Дальновидная политика Ильхама Алиева сделала прогресс реальностью нашей повседневной жизни

Спикер: Дальновидная политика Ильхама Алиева сделала прогресс реальностью нашей повседневной жизни Сегодня Азербайджан переживает один из самых славных периодов своей истории. Дальновидная политика президента Ильхама Алиева сделала постоянный прогресс реальностью нашей повседневной жизни.
Внутренняя политика
12 октября 2023 г. 12:48
Спикер: Дальновидная политика Ильхама Алиева сделала прогресс реальностью нашей повседневной жизни

Сегодня Азербайджан переживает один из самых славных периодов своей истории. Дальновидная политика президента Ильхама Алиева сделала постоянный прогресс реальностью нашей повседневной жизни.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем специальном заседании парламента.

"Мы уверены, что исключительные лидерские качества, политические навыки Ильхама Алиева позволят и впредь успешно выполнять поставленные задачи. Азербайджан в ближайшие годы добьется еще больших успехов и укрепит свое место среди ведущих государств мира. Желаем уважаемому президенту новых успехов в реализации его исторической миссии. Для поддержки этой миссии Милли Меджлис и впредь будет достойно выполнять возложенные на него задачи в сфере законодательной деятельности", - сказала она.

Отметим, что на сегодняшнем специальном заседании парламента будет принято заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: "İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti daimi tərəqqini gündəlik həyatımızın reallığına çevirib"

Экслюзивные новости

Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi