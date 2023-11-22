Спецтехника коммунальных служб в Баку приведена в готовность к зимнему сезону

В еще трех районах Баку (Пираллахинском, Сабаильском и Гарадагском) состоялись совещания по подготовке к зимнему сезону.

В еще трех районах Баку (Пираллахинском, Сабаильском и Гарадагском) состоялись совещания по подготовке к зимнему сезону.

Как сообщили Report в пресс-службе исполнительной власти города Баку, в связи с подготовкой к зимнему сезону в районах города Баку продолжаются мероприятия по подготовке к зимнему сезону, особенно к снежной погоде.

Приведена в готовность техника специального назначения городских и районных коммунальных служб, приняты дополнительные меры. Назначены ответственные лица по каждому столичному району, которым поручено обеспечить ход выполнения работ по подготовке к зиме.

В совещаниях приняли участие ответственные лица исполнительной власти города Баку, руководители районных администраций, коммунально-хозяйственных, управлений и организаций, образовательных учреждений и других соответствующих структур, а также представители частного сектора.