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Спецпредставительство: Въезд и выезд из города Шуша не ограничен

Спецпредставительство: Въезд и выезд из города Шуша не ограничен 15:25
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 15:43
Спецпредставительство: Въезд и выезд из города Шуша не ограничен

Въезд и выезд из города Шуша в праздничные дни не ограничен.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении специального представительства президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе.

Отмечено, что в ряде местных СМИ распространилась недостоверная информация о введении ограничений на въезд и выезд из города Шуша в период с 31 декабря по 2 января.

"Сообщаем, что въезд в Шушу и выезд из города осуществляется в соответствии с определенными процедурными правилами и на сегодняшний день никаких ограничений не введено", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində Şuşaya giriş-çıxışa məhdudiyyət qoyulmayıb - RƏSMİ

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