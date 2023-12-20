Спецпредставительство: Въезд и выезд из города Шуша не ограничен

15:25

Въезд и выезд из города Шуша в праздничные дни не ограничен.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении специального представительства президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе.

Отмечено, что в ряде местных СМИ распространилась недостоверная информация о введении ограничений на въезд и выезд из города Шуша в период с 31 декабря по 2 января.

"Сообщаем, что въезд в Шушу и выезд из города осуществляется в соответствии с определенными процедурными правилами и на сегодняшний день никаких ограничений не введено", - говорится в сообщении.