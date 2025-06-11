Спецпредставительство президента разъяснило ситуацию с арендой ресторана в Ханкенди

Спецпредставительство президента разъяснило ситуацию с арендой ресторана в Ханкенди

Спецпредставительство президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах выступило с официальным заявлением касательно ложных обвинений арендатора одного из ресторанов в Ханкенди в эфире телеканала "Реакция ТВ".

Как сообщает Report, ведомство подчеркнуло, что выполняет возложенные на него задачи, в том числе по защите собственности и эффективному использованию государственного имущества.

"Азербайджанские СМИ всесторонне и широко освещают работу, проводимую на освобожденных территориях. Они профессионально выполняют свою задачу по объективному информированию общественности страны. К сожалению, такие информационные ресурсы, как YouTube-канал "Реакция ТВ", распространяют предвзятые материалы на основе ложной информации, без какого-либо расследования. Цель – сформировать у общественности неверное представление о восстановительных и социально-экономических проектах, проводимых государством на освобожденных территориях. К этой категории относятся и ложные обвинения гражданина Салманова Сафара Велияддин оглы, взявшего в аренду ресторан "Хан Араз" в городе Ханкенди, а также предвзятые комментарии ведущего и председателя Демократической партии Азербайджана Сердара Джалалоглу", - говорится в заявлении.

В ответ на претензии, озвученные в обращении гражданина, спецпредставительство подчеркнуло, что в комиссию по использованию государственного имущества на территориях, освобожденных в результате антитеррористических операций, поступают многочисленные заявки, а отбор требует определенного времени. Гражданин Сафар Салманов же требовал рассмотреть его кандидатуру в самые короткие сроки, в обход необходимых процедур.

"На момент заключения договора аренды с Сафаром Салмановым 25 апреля 2024 года цены на арендную плату и критерии их формирования для нежилых объектов в Ханкенди еще не были определены. Соответствующее решение Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах было утверждено 20 августа 2024 года. В настоящее время арендная плата за нежилые объекты в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах рассчитывается на основе этих критериев, без какой-либо дискриминации. Те же правила были применены в отношении ресторана "Хан Араз". Сумма аренды в итоге выросла не в 68 раз, как утверждает гражданин, а на 64%. Однако предприниматель необоснованно отказывается подписывать договор, и объект фактически функционирует незаконно", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что Салманов пытался незаконно построить мангальную, не соблюдая градостроительные и архитектурные нормы, и без официального одобрения соответствующих органов. Ему были разъяснены требования законодательства, и строительные работы были пресечены. "Также не подтвердился факт якобы вложения гражданином инвестиций в объект в размере 200 тысяч манатов. В первую очередь, он не смог предоставить соответствующие документы, а с другой стороны, при сравнении фактического состояния с фото- и видеосъемкой, сделанной при передаче объекта, выяснилось, что заявленная им сумма инвестиций многократно завышена", - отмечается в заявлении.

В спецпредставительстве также прокомментировали заявления председателя ДПА Джалалоглу, частого гостя эфира "Реакция ТВ".

"Его слова не имеют ничего общего с реальностью, это безграмотные и примитивные суждения. Видимо, он забыл или думает, что никто не помнит предательскую политику тандема НФА-Мусават, действия которых привели к потере наших земель, произволу, анархии, господству вооруженных отрядов, коррупции, голоду и пр.", - добавили в ведомстве.