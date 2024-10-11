Спецпредставитель: В связи с объявлением Лачына культурной столицей СНГ будет подготовлен план мероприятий

Специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов в интервью Report рассказал о ходе восстановительных работ, процессе разминирования, занятости населения, планах развития района и объявлении Лачына культурной столицей СНГ

Специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов в интервью Report рассказал о ходе восстановительных работ, процессе разминирования, занятости населения, планах развития района и объявлении Лачына культурной столицей СНГ на 2025 год.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Лачынский район переселились 3128 жителей, 2090 из которых проживают в городе Лачыне, остальные - в селах Забух и Сус.

"Восстановительные работы продолжаются в селе Бейлик, куда в следующем году планируется переселить 91 семью. Также ведутся проектные работы по строительству села Гюлебирд. Переселение жителей в это село запланировано на 2025-2026 годы", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в ближайшее время количество рабочих мест на территории района возрастет за счет реализующихся проектов, в том числе в секторе туризма.

"Прежде всего, вернувшиеся жители имеют возможность трудоустроиться в городской инфраструктуре и строительно-восстановительных работах, а также на открывающихся промышленных предприятиях. В ближайшем будущем жители получат возможность работать в гостиничных комплексах, которые будут построены на территории Лачына. Также отмечу, что у нас есть инвестиционные проекты, связанные со строительством и сельским хозяйством. Это значит, что проблем с трудоустройством здесь не будет", - отметил Мамедов.

Специальный представитель президента рассказал о ходе работ по разминированию в Лачыне. Он отметил, что уже удалось расчистить некоторые участки, однако опасность все еще сохраняется на ряде территорий. По его словам, работа по информированию граждан о минной опасности на освобожденных территориях продолжается.

Масим Мамедов отметил, что объявление Лачына культурной столицей СНГ в 2025 году представляет собой одновременно и прекрасную возможность, и большую ответственность.

"Совместно с Министерством культуры мы разработаем программу мероприятий, которые пройдут в рамках объявления Лачына культурной столицей СНГ. В эти дни здесь запланированы разнообразные культурные мероприятия: концерты, выставки, фестивали и мастер-классы", - сказал спецпредставитель.