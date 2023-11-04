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Спецпредставитель президента: Ведутся обсуждения по земельной реформе на освобожденных территориях

Спецпредставитель президента: Ведутся обсуждения по земельной реформе на освобожденных территориях Ведутся обсуждения по земельной реформе на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
4 ноября 2023 г. 12:06
Спецпредставитель президента: Ведутся обсуждения по земельной реформе на освобожденных территориях

Ведутся обсуждения по земельной реформе на освобожденных территориях.

Как сообщает находящийся в Агдаме сотрудник Report, об этом cпециальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов заявил на круглом столе "Роль занятости в устойчивом расселении населения - достижения и вызовы".

Спецпредставитель президента выразил уверенность, что в ближайшее время в этом направлении будет проделана успешная работа.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: "Azad edilən ərazilərdə torpaq islahatı ilə bağlı müzakirələr gedir"

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