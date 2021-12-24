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Спецпредставитель президента рассказал о возвращении в Карабах

Спецпредставитель президента рассказал о возвращении в Карабах "Находясь в Агдаме, я говорил жителям и гостям, что мы вернулись на эти земли благодаря нашим храбрым сыновьям".
Внутренняя политика
24 декабря 2021 г. 16:22
Спецпредставитель президента рассказал о возвращении в Карабах

"Находясь в Агдаме, я говорил жителям и гостям, что мы вернулись на эти земли благодаря нашим храбрым сыновьям".

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмин Гусейнов сказал во время выступления на презентации под лозунгом "Президент: Победа продолжается, вера в Победу".

Он подчеркнул, что никто не ожидал такой грандиозной исторической Победы: "Враг и вовсе не ожидал этого. Но борьба продолжается. Мы боремся за возвращение наших граждан на эти земли. Если жители не вернутся туда, наша борьба будет бессмысленной".

Э.Гусейнов отметил, что в Карабахе продолжаются работы по разминированию для обеспечения безопасности населения: "Благодаря самоотверженности участвующих в этом процессе, в Карабахе ведутся строительные работы. Наш священный долг - не допускать ошибок. Наши отважные сыны, президент не для того старались, чтобы допускалась халатность.

Одна из самых важных работ - определение экономических районов в Азербайджане. В будущем возникнет потенциал для налаживания экономических процессов в этих районах".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağa qayıdışdan danışıb

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