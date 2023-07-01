О нас

Эмин Гусейнов: Нам нужны кадры, которые способны принимать быстрые, правильные и творческие решения

Эмин Гусейнов: Нам нужны кадры, которые способны принимать быстрые, правильные и творческие решения Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов рассказал какие кадры требуются в Карабахе и Восточном Зангезуре. Как
Внутренняя политика
1 июля 2023 г. 11:18
Эмин Гусейнов: Нам нужны кадры, которые способны принимать быстрые, правильные и творческие решения

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов во время своего выступления на полуфинальном этапе конкурса "Восхождение" рассказал какие кадры требуются в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, Гусейнов отметил, что сегодня в Карабах возвращается жизнь, восстанавливаются исторические и культурные памятники, которые в течение 30 лет подвергались вандализму, были разрушены и полностью уничтожены.

"Восстанавливаются города и села. Процессам, осуществляемым в рамках восстановления, не обучают ни в одном высшем учебном заведении. Это нестандартная ситуация. Научиться принимать решения в такой ситуации - большое преимущество. Нам нужны кадры, которые могут принимать быстрые, правильные и творческие решения в необходимой ситуации. Надеюсь, что такие кадры будут отобраны среди вас", - сказал специальный представитель президента, обращаясь к участникам конкурса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda hansı sahələrdə kadrlara ehtiyac olduğunu açıqlayıb

Другие новости из категории

Назначен новый начальник Национальной гидрометеорологической службы
Назначен новый начальник Национальной гидрометеорологической службы
30 июня 2023 г. 21:27
Ильгар Рагимов избран президентом IBSA
Ильгар Рагимов избран президентом IBSA
30 июня 2023 г. 20:22
В Азербайджане из оборота изъято 243 кг наркотиков
ФотоВ Азербайджане из оборота изъято 243 кг наркотиков
30 июня 2023 г. 10:01
Минобороны: пресечена попытка армянских ВС установить фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии
Минобороны: пресечена попытка армянских ВС установить фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии
29 июня 2023 г. 20:13
Аудиовизуальный совет Азербайджана распространил заявление в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции
Аудиовизуальный совет Азербайджана распространил заявление в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции
29 июня 2023 г. 20:00
Община Западного Азербайджана осудила последнее заявление Пашиняна
Община Западного Азербайджана осудила последнее заявление Пашиняна
29 июня 2023 г. 19:07
Габриэла Рамос: Конференция MINEPS VII прошла на самом высоком уровне
Габриэла Рамос: Конференция MINEPS VII прошла на самом высоком уровне
29 июня 2023 г. 17:53
Армяне беспрепятственно проходят через ППП в Лачыне
Армяне беспрепятственно проходят через ППП в Лачыне
29 июня 2023 г. 16:36
Армянские жители беспрепятственно проходят через пункт пропуска в Лачыне при посредничестве МККК
ВидеоАрмянские жители беспрепятственно проходят через пункт пропуска в Лачыне при посредничестве МККК
28 июня 2023 г. 21:55
Депутат: Если армяне вновь прибегнут к провокациям, наш ответ будет еще более безжалостным
Депутат: Если армяне вновь прибегнут к провокациям, наш ответ будет еще более безжалостным
28 июня 2023 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi