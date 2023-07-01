Эмин Гусейнов: Нам нужны кадры, которые способны принимать быстрые, правильные и творческие решения

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов рассказал какие кадры требуются в Карабахе и Восточном Зангезуре. Как

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов во время своего выступления на полуфинальном этапе конкурса "Восхождение" рассказал какие кадры требуются в Карабахе и Восточном Зангезуре.



Как сообщает Report, Гусейнов отметил, что сегодня в Карабах возвращается жизнь, восстанавливаются исторические и культурные памятники, которые в течение 30 лет подвергались вандализму, были разрушены и полностью уничтожены.

"Восстанавливаются города и села. Процессам, осуществляемым в рамках восстановления, не обучают ни в одном высшем учебном заведении. Это нестандартная ситуация. Научиться принимать решения в такой ситуации - большое преимущество. Нам нужны кадры, которые могут принимать быстрые, правильные и творческие решения в необходимой ситуации. Надеюсь, что такие кадры будут отобраны среди вас", - сказал специальный представитель президента, обращаясь к участникам конкурса.