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Спецпредставитель президента призвал компании сохранять чистоту Лачына

Спецпредставитель президента призвал компании сохранять чистоту Лачына Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов призвал компании сохранять чистоту города и своевременно вывозить отходы.
Внутренняя политика
10 октября 2024 г. 13:51
Спецпредставитель президента призвал компании сохранять чистоту Лачына

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов призвал компании сохранять чистоту города и своевременно вывозить отходы.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Мамедов заявил, что некоторые компании не вывозят отходы после строительных работ.

"Лачын богат водными и лесными ресурсами. Здесь можно провести разведку минерального месторождения "Истису" и организовать геологоразведку для горнодобывающей промышленности. Это также станет важным шагом в обеспечении занятости для жителей города", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Laçının təmizliyinin qorunması üçün şirkətlərə çağırış edib

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