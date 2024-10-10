Спецпредставитель президента призвал компании сохранять чистоту Лачына

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов призвал компании сохранять чистоту города и своевременно вывозить отходы.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов призвал компании сохранять чистоту города и своевременно вывозить отходы.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Мамедов заявил, что некоторые компании не вывозят отходы после строительных работ.

"Лачын богат водными и лесными ресурсами. Здесь можно провести разведку минерального месторождения "Истису" и организовать геологоразведку для горнодобывающей промышленности. Это также станет важным шагом в обеспечении занятости для жителей города", - сказал Мамедов.