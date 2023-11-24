Спецпредставитель президента призвал частный сектор к активному участию в создании рабочих мест в Лачыне

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов обратился к представителям частного сектора.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов обратился к представителям частного сектора.

Как сообщает сотрудник Report в Лачыне, Мамедов выступил на круглом столе на тему "Роль занятости в устойчивом расселении населения на освобожденных от оккупации территориях: Развитие профессиональных навыков".

Спецпредставитель главы государства отметил, что Лачынский район открыт для бизнеса.

"Я призываю частный сектор принять активное участие в создании новых рабочих мест в Лачыне. Потому что вопрос занятости людей легче решить при сотрудничестве государственного и частного секторов. Мы рассматриваем это как долгосрочную социальную программу. Чем продуктивнее будет это сотрудничество, тем быстрее можно решить вопрос трудоустройства граждан в Лачынском районе", - сказал Мамедов.