Спецпредставитель президента поделился публикацией о годовщине освобождения Агдама

Спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов поделился публикацией о годовщине освобождения Агдама.

Спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов поделился публикацией о годовщине освобождения Агдама.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

«Со светлым днем, #Агдам!».

Напомним, что второй пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года предусматривал возвращение Агдамского района Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Таким образом, город Агдам, находившийся под оккупацией 27 лет, был освобожден от армянских оккупантов без единого выстрела.