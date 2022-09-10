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Спецпредставитель президента: Переселение жителей в село Агалы продолжится

Спецпредставитель президента: Переселение жителей в село Агалы продолжится Переселение жителей в село Агалы Зангиланского района продолжится.
Внутренняя политика
10 сентября 2022 г. 17:26
Спецпредставитель президента: Переселение жителей в село Агалы продолжится

Переселение жителей в село Агалы Зангиланского района продолжится.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев сказал журналистам.

По его словам, до сих пор 66 семей были переселены в Агалы и обеспечены работой в различных учреждениях, госструктурах, организациях, аграрной сфере: "10 сентября еще 13 семей были переселены в село Агалы. Семьи уже заселены в построенные для них дома. Таким образом, завершился второй этап переселения населения в село Агалы. Мы благодарны главе государства, подарившему нам эти ощущения. Да упокоит Аллах души шехидов и подарит здоровья ветеранам".

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin xüsusi nümayəndəsi: "Ağalı kəndinə sakinlərin köçürülməsi davam edəcək"

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