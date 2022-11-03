Спецпредставитель президента: На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления

"На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления".

"На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов сказал на конференции "Модель постконфликтного строительства под руководством президента Ильхама Алиева", посвященной второй годовщине победы – Дню Победы.

Он отметил, что Азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева завоевала историческую победу и освободила наши земли от оккупации: "Сейчас наши полностью разрушенные земли реконструируются".

Э.Гусейнов подчеркнул, что Карабах – историческая и культурная территория Азербайджана: "Устойчивое заселение этих мест – одна из основных стоящих перед нами целей. На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления".