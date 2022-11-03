О нас

Спецпредставитель президента: На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления

Спецпредставитель президента: На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления "На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления".
Внутренняя политика
3 ноября 2022 г. 11:03
Спецпредставитель президента: На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления

"На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов сказал на конференции "Модель постконфликтного строительства под руководством президента Ильхама Алиева", посвященной второй годовщине победы – Дню Победы.

Он отметил, что Азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева завоевала историческую победу и освободила наши земли от оккупации: "Сейчас наши полностью разрушенные земли реконструируются".

Э.Гусейнов подчеркнул, что Карабах – историческая и культурная территория Азербайджана: "Устойчивое заселение этих мест – одна из основных стоящих перед нами целей. На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: “Azad edilən ərazilərdə yerli idarəetmənin yeni modeli formalaşdırılmaqdadır”

Самое важное

Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
2 ноября 2022 г. 14:37
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
1 ноября 2022 г. 23:17
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
1 ноября 2022 г. 23:11
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
1 ноября 2022 г. 23:07
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
1 ноября 2022 г. 22:58
Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
ВидеоРазоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
1 ноября 2022 г. 21:10
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
1 ноября 2022 г. 19:08
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
1 ноября 2022 г. 14:04
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
1 ноября 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi