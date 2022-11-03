Спецпредставитель президента: На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления

"На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления".
Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов сказал на конференции "Модель постконфликтного строительства под руководством президента Ильхама Алиева", посвященной второй годовщине победы – Дню Победы.
Он отметил, что Азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева завоевала историческую победу и освободила наши земли от оккупации: "Сейчас наши полностью разрушенные земли реконструируются".
Э.Гусейнов подчеркнул, что Карабах – историческая и культурная территория Азербайджана: "Устойчивое заселение этих мест – одна из основных стоящих перед нами целей. На освобожденных территориях формируется новая модель местного управления".