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Спецпредставитель президента: Карабахский регион можно назвать эко-регионом Азербайджана

Спецпредставитель президента: Карабахский регион можно назвать эко-регионом Азербайджана Карабахский регион в целом можно назвать эко-регионом Азербайджана.
Внутренняя политика
24 апреля 2024 г. 16:52
Спецпредставитель президента: Карабахский регион можно назвать эко-регионом Азербайджана

Карабахский регион в целом можно назвать эко-регионом Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев.

Гаджиев напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением объявил освобожденные от оккупации территории зоной "зеленой энергии". В этой связи на всех зданиях, будь то жилых или административных, устанавливаются солнечные панели, отметил он.

"В Зангиланском районе уже введены в эксплуатацию 4 малые гидроэлектростанции, общей мощностью 42 киловатт. Кроме того, в селе Агалы была построена гидроэлектростанция типа турбины Архимеда, которая полностью обеспечивает внутренние потребности села в электроэнергии", - сказал Гаджиев.

Спецпредставитель президента напомнил, что Джебраильский и Зангиланский районы обладают значительным потенциалом для развития солнечной энергетики: "Учитывая этот потенциал британская компания BP планирует построить в Джебраиле электростанцию мощностью в 240 мегаватт, а компания Nobel Energy вместе со своими партнерами построят солнечную электростанцию в 100 мегаватт".

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