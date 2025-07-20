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Спецпредставитель президента: До конца этого года в Ходжалы вернутся еще 400 семей

Спецпредставитель президента: До конца этого года в Ходжалы вернутся еще 400 семей В настоящее время в город Ходжалы, села Баллыджа, Тазабина и Ханюрду вернулись в общей сложности 327 семей, состоящих из 1 433 человек.
Внутренняя политика
20 июля 2025 г. 18:50
Спецпредставитель президента: До конца этого года в Ходжалы вернутся еще 400 семей

В настоящее время в город Ходжалы, села Баллыджа, Тазабина и Ханюрду вернулись в общей сложности 327 семей, состоящих из 1 433 человек.

Как передает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума в Ходжалы.

По его словам, до конца этого года в Ходжалы вернутся еще 400 семей.

Специальный представитель также предоставил участникам форума, местным и иностранным журналистам информацию об истории оккупации Ходжалы и числе жертв трагедии.

Напомним, что III Шушинский Глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта", начавшийся 19 июля в Ханкенди, продолжится 21 июля в Шуше. В форуме принимают участие около 140 иностранных представителей из 52 стран. Среди них представители более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиа-структур и др.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Bu ilin sonunadək Xocalıya daha 400 ailə qayıdacaq

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