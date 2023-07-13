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Спецпредставитель президента: До 2026 года в Карабах панируется возвращение по меньшей мере 66 тыс. жителей

Спецпредставитель президента: До 2026 года в Карабах панируется возвращение по меньшей мере 66 тыс. жителей "До 2026 года в Карабахский экономический район панируется возвращение по меньшей мере 66 тыс. жителей".
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 17:10
Спецпредставитель президента: До 2026 года в Карабах панируется возвращение по меньшей мере 66 тыс. жителей

"До 2026 года в Карабахский экономический район панируется возвращение по меньшей мере 66 тыс. жителей".

Как сообщает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов на мероприятии "Возрождение Агдама" в конференц-центре в городе Агдаме.

По его словам, еще одним приоритетом является сохранение культурного и религиозного наследия. В настоящее время в Агдаме восстанавливаются мечети Джума и Гияслы, ведутся проектые работы по строительству новых мечетей в поселках Суговушан и Гадрут. Во дворце Панахали хана – "Имарете" и крепости Шахбулаг в ближайшее время стартуют восстановительные работы. Находящийся в "Имарете" надгробный памятник видной азербайджанской поэтессы и дочери хана Хуршудбану Натаван уже восстановлен в своем первоначальном виде.

Спецпредставитель отметил, что в Агдаме и Физули в ближайшее время начнется строительством двух центральных больниц. И в Агдаме, и в Физули будут созданы музей Победы и музей оккупации под открытым небом. Также на стадии разработки находятся проекты строительства центральных парков Физули и Агдама и Агдамского лесопарка.

"В соответствии с I Госпрограммой по Великому возвращению все работы по восстановлению и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях можно разделить на три основных этапа. На первом этапе до 2026 года перед нами поставлены цели построить 2 центра города и 32 села в Карабахском экономическом районе, ориентировать три пункта на туризм, подготовить предложения по земельным реформам и обеспечить возвращения на родные земли по меньшей мере 66 тыс. жителей", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: "2026-cı ilədək Qarabağa azı 66 min sakinin geri qayıdışı nəzərdə tutulur"

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