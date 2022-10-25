Спецпредставитель президента Азербайджана поделился публикацией по случая годовщины освобождения Губадлы

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов поделился в Twitter публикацией по случаю годовщины освобождения Губад

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов поделился в Twitter публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы от армянской оккупации.

Как передает Report , в публикации говорится:

"Сегодня проходит 2 года со дня освобождения от оккупации города Губадлы.

Победоносная Азербайджанская Армия 25 октября 2020 года, освободив город Губадлы от оккупантов, с гордостью подняла наш трехцветный флаг на этих территориях спустя почти 30 лет".