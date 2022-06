Спецпредставитель президента: 15 июня - настоящий переломный день для нашего народа

"15 июня - настоящий переломный день для нашего народа. Творцом этой истории является Великий лидер Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в сохранении и развитии независимости Азербайджана и сделавший все возможное для родного народа. С Днем национального спасения!".

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter спецпредставитель президента на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмин Гусейнов.