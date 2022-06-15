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Спецпредставитель президента: 15 июня - настоящий переломный день для нашего народа

Спецпредставитель президента: 15 июня - настоящий переломный день для нашего народа "15 июня - настоящий переломный день для нашего народа. Творцом этой истории является Великий лидер Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в сохранении и развитии независимости Азербайджана и сделавший все возможное для родного народа. С Днем национа
Внутренняя политика
15 июня 2022 г. 00:55
Спецпредставитель президента: 15 июня - настоящий переломный день для нашего народа

"15 июня - настоящий переломный день для нашего народа. Творцом этой истории является Великий лидер Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в сохранении и развитии независимости Азербайджана и сделавший все возможное для родного народа. С Днем национального спасения!".

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter спецпредставитель президента на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмин Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPrezidentin xüsusi nümayəndəsi: “15 iyun xalqımız üçün əsl dönüş tarixidir”

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