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Спецпредставитель: Для желающих посетить родные земли организуются поездки по графику

Спецпредставитель: Для желающих посетить родные земли организуются поездки по графику Для граждан, желающих увидеть родные земли, организуются регулярные поездки по графику с соблюдением правил безопасности.
Внутренняя политика
30 декабря 2023 г. 16:37
Спецпредставитель: Для желающих посетить родные земли организуются поездки по графику

Для граждан, желающих увидеть родные земли, организуются регулярные поездки по графику с соблюдением правил безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

"С жителями, которые обращаются в Центр приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики, ежемесячно проводятся встречи. Поездки также организуются на основании обращений граждан в ИВ Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi nümayəndə: “Ata-baba yurdlarını görmək istəyənlər üçün səfərlər qrafik üzrə təşkil olunur"

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