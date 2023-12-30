Спецпредставитель: Для желающих посетить родные земли организуются поездки по графику

Для граждан, желающих увидеть родные земли, организуются регулярные поездки по графику с соблюдением правил безопасности.

Для граждан, желающих увидеть родные земли, организуются регулярные поездки по графику с соблюдением правил безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

"С жителями, которые обращаются в Центр приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики, ежемесячно проводятся встречи. Поездки также организуются на основании обращений граждан в ИВ Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.