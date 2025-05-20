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Спецназ Азербайджана провел занятия по боевой подготовке для военнослужащих Сербии

Спецназ Азербайджана провел занятия по боевой подготовке для военнослужащих Сербии 15:15 В соответствии с "Планом двустороннего военного сотрудничества" на 2025 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, для военнослужащих ВС Сербии были проведены занятия по боевой подготовке.
Внутренняя политика
20 мая 2025 г. 15:23
Спецназ Азербайджана провел занятия по боевой подготовке для военнослужащих Сербии

В соответствии с "Планом двустороннего военного сотрудничества" на 2025 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, для военнослужащих ВС Сербии проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках подготовки, проведенной специалистами Сил специального назначения азербайджанской армии, отработано применение различных видов оружия во время боевых операций, боевые построения, техники продвижения, правила и методы использования беспилотных летательных аппаратов, наблюдательных и ударных дронов.

"В ходе тренировок выполнены практические стрельбы", - подчеркивается в информации.

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Версия на английском языке ФотоSpecial Forces of Azerbaijani Army conduct combat training for Serbian military personnel
Версия на азербайджанском языке ФотоXTQ Serbiyanın hərbi qulluqçuları üçün döyüş hazırlığı üzrə məşqlər keçirib

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