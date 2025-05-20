Спецназ Азербайджана провел занятия по боевой подготовке для военнослужащих Сербии

15:15 В соответствии с "Планом двустороннего военного сотрудничества" на 2025 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, для военнослужащих ВС Сербии были проведены занятия по боевой подготовке.

В соответствии с "Планом двустороннего военного сотрудничества" на 2025 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, для военнослужащих ВС Сербии проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках подготовки, проведенной специалистами Сил специального назначения азербайджанской армии, отработано применение различных видов оружия во время боевых операций, боевые построения, техники продвижения, правила и методы использования беспилотных летательных аппаратов, наблюдательных и ударных дронов.

"В ходе тренировок выполнены практические стрельбы", - подчеркивается в информации.