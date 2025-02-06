Минздрав и Генпрокуратура призвали дождаться результатов проверки пластических хирургов

Специальная инспекционная комиссия, созданная по инициативе Минздрава, уже приступила к комплексной проверке документов медицинских специалистов, занимающихся пластической хирургией в Азербайджане.

Специальная инспекционная комиссия, созданная по инициативе Минздрава, уже приступила к комплексной проверке документов медицинских специалистов, занимающихся пластической хирургией в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Минздрава в ответ на многочисленные публикации в СМИ об отмене лицензий ряда пластических хирургов.

В заявлении отмечается, что комиссия изучит в индивидуальном порядке представленные ранее врачами документы на наличие законных оснований для деятельности в качестве пластических хирургов.

"Вся информация будет предоставлена после того, как комиссия завершит рассмотрение документов и примет решение. Призываем общественность с пониманием отнестись к этому чувствительному вопросу и дождаться результатов работы комиссии", - говорится в заявлении ведомств.

Напомним, в конце прошлого года Минздрав и Генпрокуратура провели совместное расследование, предварительные результаты которого выявили случаи фальсификации медицинских дипломов и сертификатов практикующих в стране пластических хирургов.

Было принято решение о создании спецкомиссии, в состав которой вошли представители Минздрава, Генпрокуратуры, МВД и Министерства науки и образования.

Пластических хирургов обязали представить в Минздрав до 31 января 2025 года нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их деятельности, которые будут детально изучены специальной комиссией.