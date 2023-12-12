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Спецпредставитель президента: К концу 2026 года, наряду с городами Агдам и Физули, будут восстановлены 22 села

Спецпредставитель президента: К концу 2026 года, наряду с городами Агдам и Физули, будут восстановлены 22 села До конца 2026 года, помимо города Агдама, будут восстановлены 12 сел, и, помимо города Физули, еще 10 сел.
Внутренняя политика
12 декабря 2023 г. 13:43
Спецпредставитель президента: К концу 2026 года, наряду с городами Агдам и Физули, будут восстановлены 22 села

До конца 2026 года, помимо города Агдама, будут восстановлены 12 сел, и, помимо города Физули, еще 10 сел.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, с гражданами, которые уже переехали в Физули, ведется регулярная работа: "Приняты все необходимые меры по обеспечению их занятости. В настоящее время в городе проживают 333 семьи. Недавно там прошла ярмарка труда. Впервые жители отметят 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и Новый год в родном краю".

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Версия на английском языке Azerbaijan to restore 22 more villages in Agdam and Fuzuli by 2026
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: "2026-cı ilin sonunadək Ağdam və Füzuli şəhərləri ilə yanaşı, 22 kənd də bərpa olunacaq"

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