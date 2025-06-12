Специалисты по военной медицине Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества

В Баку состоялась встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Грузии, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества в области военной медицины.

В Баку состоялась встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Грузии, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества в области военной медицины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На встрече грузинской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в азербайджанской армии, а также о военно-медицинском обеспечении.

Делегации провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военной медицины, а также по ряду тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках встречи гости также посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны, Центральные военную и стоматологическую поликлиники, Военно-медицинский факультет, Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, а также дом отдыха Минобороны.