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Специалисты по военной медицине Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества

Специалисты по военной медицине Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества В Баку состоялась встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Грузии, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества в области военной медицины.
Внутренняя политика
12 июня 2025 г. 09:58
Специалисты по военной медицине Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества

В Баку состоялась встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Грузии, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества в области военной медицины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На встрече грузинской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в азербайджанской армии, а также о военно-медицинском обеспечении.

Делегации провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военной медицины, а также по ряду тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках встречи гости также посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны, Центральные военную и стоматологическую поликлиники, Военно-медицинский факультет, Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, а также дом отдыха Минобороны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Georgian military medical specialists hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan hərbi tibb mütəxəssisləri arasında görüş keçirilib

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