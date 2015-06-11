​Совет прессы Азербайджана обратился к журналистам в связи с I Европейскими играми

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Совет прессы Азербайджана (СП) обратился к журналистам страны по случаю I Европейских игр.

В обращении, поступившем в Report из СП, говорится, что завтра в истории Азербайджана произойдет новое событие: "В Баку будут стартовать I Европейские игры. По этому случаю мы поздравляем всех вас и желаем каждому успехов в освещении игр.

I Европейские игры являются важным событием для нашего народа и государства, и мы испытываем от этого гордость. Разделение подобных моментов является не только выражением радости, но и нашей важной гражданской миссией.

Среди факторов, способствующих важности этой миссии, стоит не только профессиональный подход к работе, но и наш патриотизм, так как начатая против Азербайджана негативная кампания в связи с I Европейскими играми носит характер тотальной информационной войны против нашей страны.

Основание для подобных мыслей дает также обращение, направленное Международной сетью обмена информацией по свободе выражения (İFEX) журналистским структурам мира и организациям по правам человека. Отметим, что центральный офис İFEX расположен в канадском городе Торонто.

Обращение носит характер призыва к участию в кампании в Twitter, направленной против проведения в Азербайджане I Европейских игр".

В обращении отмечается, что кампанию планируют провести 12 июня в 15:00 в #Baku2015 Hashtag на официальной странице игр в Twitter: "Верим, что азербайджанские журналисты проявят активность в распространении в указанном Hashtag достоверной информации о нашей стране и воспрепятствуют реализации İFEX своей "цели"".

В обращении говорится, что подобные негативные кампании в связи с I Европейскими играми ведутся до сих пор. Отмечается о возможности повторения подобного: "Вполне возможно, что НПО, не располагающие информацией об истинных намерениях Международной сети обмена информацией по свободе выражения, смогут сыграть определенную роль в формировании негативного общественного мнения о нашей стране. Поэтому мы призываем вас принять активное участие в процессе доведения до мира азербайджанской действительности, продемонстрировать чуткость и особое внимание за время престижных спортивных соревнований. Уверены, что наша пресса, являющаяся авангардом общественного мнения Азербайджана, достойно выдержит это испытание".