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Создаются региональные управления по туризму

Создаются региональные управления по туризму 8 февраля президент Ильхам Алиев подписал Указ "О совершенствовании структуры Государственного агентства по туризму и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азерба
Внутренняя политика
8 февраля 2023 г. 17:17
Создаются региональные управления по туризму

8 февраля президент Ильхам Алиев подписал Указ "О совершенствовании структуры Государственного агентства по туризму и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики" от 21 сентября 2018 года".

Как сообщает Report, согласно документу, при Государственном агентстве по туризму будут созданы Баку-Абшеронское, Гянджинское, Шекинское, Лянкяранское, Мингячевирское, Губинское, Карабахское и Исмаиллинское региональные управления по туризму.

"Установить предельную численность работников Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в количестве 151 штатной единицы, из которых 63 штатные единицы относятся к Аппарату агентства, 88 штатных единиц - к региональным управлениям по туризму", - говорится в указе.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Regional Turizm İdarəsi yaradılıb - FƏRMAN

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