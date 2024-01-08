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Создаются экспертные комиссии в связи с президентскими выборами

Создаются экспертные комиссии в связи с президентскими выборами В Азербайджане формируются экспертные комиссии в связи с внеочередными президентскими выборами, которые пройдут 7 февраля.
Внутренняя политика
8 января 2024 г. 12:26
Создаются экспертные комиссии в связи с президентскими выборами

В Азербайджане формируются экспертные комиссии в связи с внеочередными президентскими выборами, которые пройдут 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арифа Мухтарова заявила на мероприятии, посвященном судебному разрешению избирательных споров.

По ее словам, для рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие, нарушающие избирательные права граждан, в ЦИК формируется экспертная комиссия из 9 человек, а при окружных избирательных комиссиях - из трех человек.

A.Мухтарова напомнила, что в жалобах должна содержаться полная информация о незаконном действии или бездействии того или иного субъекта избирательного процесса.

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Версия на английском языке Azerbaijan to set up expert commissions on presidential elections
Версия на азербайджанском языке Prezident seçkiləri ilə bağlı ekspert komissiyaları yaradılır

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