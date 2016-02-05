Созданы управления СГБ по районам Баку, назначены начальники

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сформированы управления Службы государственной безопасности (СГБ) по всем районам города Баку.
Как сообщает Report, в 12 районах созданы управления СГБ, в соответствующем порядке произошли кадровые назначения.
Обнародованы имена некоторых новоназначенных сотрудников. Так, на должность начальника СГБ по Низаминскому району назначен Юсиф Мирзоев, а его заместителем - Шахин Гасанов.
На должность начальника СГБ по Хатаинскому району назначен Вахид Тагиев.
İlkin PirəliАвтор новости
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