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Созданы мониторинговые группы по обеспечению прав детей и лиц с инвалидностью

Созданы мониторинговые группы по обеспечению прав детей и лиц с инвалидностью В Аппарате омбудсмена созданы мониторинговые группы по реализации конвенций ООН "О правах инвалидов" и "О правах ребенка", обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.
Внутренняя политика
15 октября 2024 г. 19:26
Созданы мониторинговые группы по обеспечению прав детей и лиц с инвалидностью

В Аппарате омбудсмена созданы мониторинговые группы по реализации конвенций ООН "О правах инвалидов" и "О правах ребенка", обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.

Об этом Report сообщили в Аппарате.

Мониторинговые группы были созданы для того, чтобы омбудсмен мог выступать в роли независимого механизма, способствующего продвижению реализации конвенций "О правах инвалидов" и "О правах ребенка", а также обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Əlilliyi olan şəxslər və uşaqlarla bağlı monitorinq qrupları yaradılıb

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