Созданы мониторинговые группы по обеспечению прав детей и лиц с инвалидностью

В Аппарате омбудсмена созданы мониторинговые группы по реализации конвенций ООН "О правах инвалидов" и "О правах ребенка", обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.
Об этом Report сообщили в Аппарате.
Мониторинговые группы были созданы для того, чтобы омбудсмен мог выступать в роли независимого механизма, способствующего продвижению реализации конвенций "О правах инвалидов" и "О правах ребенка", а также обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации, говорится в сообщении.