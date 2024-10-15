Созданы мониторинговые группы по обеспечению прав детей и лиц с инвалидностью

В Аппарате омбудсмена созданы мониторинговые группы по реализации конвенций ООН "О правах инвалидов" и "О правах ребенка", обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.

В Аппарате омбудсмена созданы мониторинговые группы по реализации конвенций ООН "О правах инвалидов" и "О правах ребенка", обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.

Об этом Report сообщили в Аппарате.

Мониторинговые группы были созданы для того, чтобы омбудсмен мог выступать в роли независимого механизма, способствующего продвижению реализации конвенций "О правах инвалидов" и "О правах ребенка", а также обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации, говорится в сообщении.