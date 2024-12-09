Созданы дополнительные избирательные участки по двум избирательным округам

В связи увеличением числа избирателей было принято решение создать в Шарур-Садаракском избирательном округе №1 и Сабирабад-Ширванском избирательном округе №68 по одному дополнительному избирательному участку.

В связи с увеличением числа избирателей было принято решение создать в Шарур-Садаракском избирательном округе №1 и Сабирабад-Ширванском избирательном округе №68 по одному дополнительному избирательному участку.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, активизировалась деятельность, связанная с выборами: "В связи с необходимостью определенных изменений в некоторых округах созданы новые избирательные участки".