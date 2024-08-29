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В Нахчыване создано юридическое лицо публичного права "Агентство автомобильного транспорта"

В Нахчыване создано юридическое лицо публичного права "Агентство автомобильного транспорта" 18:12
Внутренняя политика
29 августа 2024 г. 18:34
В Нахчыване создано юридическое лицо публичного права Агентство автомобильного транспорта

Создано юридическое лицо публичного права "Агентство автомобильного транспорта НАР".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал указ о мерах по совершенствованию управления в сфере автомобильного транспорта в Автономной Республике.

Согласно указу, агентство создано при местном Министерстве цифрового развития и транспорта и утвержден его устав.

Агентство будет осуществлять регулирование в области автомобильного транспорта в Нахчыванской Автономной Республике, обеспечение потребности в перевозках автомобильным транспортом и других услугах автомобильного транспорта, контроль за соблюдением правил и требований к пассажирским и грузовым перевозкам внутри Автономной Республики, а также положений нормативных правовых актов Азербайджана и международных договоров в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке “Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyi” publik hüquqi şəxs yaradılıb

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