В Нахчыване создано юридическое лицо публичного права "Агентство автомобильного транспорта"

18:12

Создано юридическое лицо публичного права "Агентство автомобильного транспорта НАР".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал указ о мерах по совершенствованию управления в сфере автомобильного транспорта в Автономной Республике.

Согласно указу, агентство создано при местном Министерстве цифрового развития и транспорта и утвержден его устав.

Агентство будет осуществлять регулирование в области автомобильного транспорта в Нахчыванской Автономной Республике, обеспечение потребности в перевозках автомобильным транспортом и других услугах автомобильного транспорта, контроль за соблюдением правил и требований к пассажирским и грузовым перевозкам внутри Автономной Республики, а также положений нормативных правовых актов Азербайджана и международных договоров в этой сфере.