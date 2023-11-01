Создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР

Создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно распоряжению, Кабинет министров Нахчыванской АР в двухмесячный срок подготовит и представит в Верховный Меджлис проект Положения о министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР, а также предложения о структуре и общей численности сотрудников министерства.

Другим распоряжением Рахид Захид оглу Алекберли назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

До назначения министра ему поручено временно исполнять эту должность.