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Создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР

Создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР Создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.
Внутренняя политика
1 ноября 2023 г. 17:41
Создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР

Создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно распоряжению, Кабинет министров Нахчыванской АР в двухмесячный срок подготовит и представит в Верховный Меджлис проект Положения о министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР, а также предложения о структуре и общей численности сотрудников министерства.

Другим распоряжением Рахид Захид оглу Алекберли назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

До назначения министра ему поручено временно исполнять эту должность.

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