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Депутат: Создание КПП на границе с Арменией было необходимостью

Депутат: Создание КПП на границе с Арменией было необходимостью Создание контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией было необходимостью и имеет важное значение.
Внутренняя политика
24 апреля 2023 г. 13:06
Депутат: Создание КПП на границе с Арменией было необходимостью

Создание контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией было необходимостью и имеет важное значение.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

"Несмотря на то, что с момента окончания Отечественной войны прошло много времени, мы все еще являемся свидетелями постоянных провокаций со стороны Армении. Примером тому служат новые мины, устанавливаемые армянами", - подчеркнул депутат.

По словам парламентария, армяне не прекращают процесс закладки новых мин в Карабахе с 2020 года:

"С момента окончания войны жертвами минного террора стали около 300 граждан Азербайджана. Мы также постоянно наблюдаем за переброской Арменией оружия на наши территории. Эти шаги направлены на поддержку незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе".

Мамедов отметил, что в ближайшем будущем процесс возвращения азербайджанцев на свои земли в Карабах продолжится:

"Мы должны обеспечить безопасность наших граждан. В этом смысле установка контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией была необходимостью. Создание КПП на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди было правильным решением.

Так мы предотвратим разграбление природных ресурсов нашей страны и установку мин. Однако пограничный пункт пропуска не будет препятствовать передвижению гражданских лиц".

Депутат также напомнил, что официальный Баку предложил проживающим в Карабахе армянам возможность интеграции:

"Скорейшее начало этого процесса повлияет на улучшение условий жизни армян".

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Версия на азербайджанском языке “Ermənistanla sərhəddə sərhəd-buraxılış məntəqəsinin qurulmasına ehtiyac var idi” - RƏY

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