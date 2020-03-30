Создана возможность онлайн-посещения Губинского мемориального комплекса геноцида

В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) Губинский мемориальный комплекс геноцида не будет принимать посетителей.

Об этом северному бюро Report сказал сотрудник Губинского мемориального комплекса геноцида Абуталыб Турабов.

По его словам, в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев будет организовано онлайн-посещение комплекса.

"Из-за того, что скопление большого количества людей запрещено, комплекс можно будет посетить с помощью страницы в Facebook (https://www.facebook.com/quba.kompleks), в которой размещена подробная информация о комплексе", - отметил Абуталыб Турабов.

1 апреля 2007 года в Губе во время строительных работ было обнаружено массовое захоронение. После этого сотрудники Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана провели в массовом захоронении широкие исследования.

Было установлено, что захоронение связано с геноцидом, совершенным армянами против местного мирного населения в 1918 году.