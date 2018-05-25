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    Создана Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики - ДОПОЛНЕНО

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Создана Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ.

    Согласно указу, Служба финансового мониторинга это финансируемое из госбюджета юридическое лицо публичного права, осуществляющее единое регулирование и контроль над предотвращением легализации в Азербайджане денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, а также финансирования терроризма.

    Администрации президента Азербайджанской Республики поручено в течение месяца подготовить и представить президенту Азербайджана проект устава Службы.

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