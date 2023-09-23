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Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе

Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе создана рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева.
Внутренняя политика
23 сентября 2023 г. 13:18
Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом заявили в администрации президента Азербайджана.

Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

В состав рабочей группы вошли министерства экономики, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, науки и образования, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Производственное объединение "Азеригаз", Государственное агентство автомобильных дорог и другие соответствующие ведомства.

С 20 сентября 2023 года Рабочей группой реализованы следующие мероприятия:

-22 сентября 2023 года Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило по действующей дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди 2 грузовика с 40 тоннами продуктов питания и средств гигиены и 2 автомобиля с хлебом для армянских жителей;

-С целью обеспечения армянских жителей первой медицинской помощью и питанием министерство по чрезвычайным ситуациям установило палаточные городки на 1000 человек в Агдаме, Физули и Кяльбаджаре. Полицейские силы, военный персонал и гражданские работники оказывают на местах первую медицинскую помощь и соответствующую поддержку армянским жителям;

-В соответствии с просьбой представителей армянских жителей на встрече, состоявшейся 21 сентября в городе Евлах, будет обеспечена отправка горюче-смазочных материалов, в первую очередь для детских садов, службы скорой медицинской помощи и пожарной службы;

-Обеспечивается использование дороги Лачын-Ханкенди для провоза продовольствия и товаров повседневного спроса с целью их доставки гражданскому населению;

-Создаются условия для провоза Международным Комитетом Красного Креста (МККК) грузов, состоящих из продовольствия, медикаментов и детского питания, по дорогам Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, командирования дополнительного персонала из Бакинского и Женевского офисов организации в подофис в Ханкенди;

-Создаются необходимые возможности для эвакуации лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению на основании запроса МККК.

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Версия на английском языке Working group established to resolve social, humanitarian, economic and infrastructure issues in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli üçün İşçi qrup yaradılıb

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