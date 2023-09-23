Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе создана рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева.

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом заявили в администрации президента Азербайджана.

Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

В состав рабочей группы вошли министерства экономики, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, науки и образования, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Производственное объединение "Азеригаз", Государственное агентство автомобильных дорог и другие соответствующие ведомства.

С 20 сентября 2023 года Рабочей группой реализованы следующие мероприятия:

-22 сентября 2023 года Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило по действующей дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди 2 грузовика с 40 тоннами продуктов питания и средств гигиены и 2 автомобиля с хлебом для армянских жителей;

-С целью обеспечения армянских жителей первой медицинской помощью и питанием министерство по чрезвычайным ситуациям установило палаточные городки на 1000 человек в Агдаме, Физули и Кяльбаджаре. Полицейские силы, военный персонал и гражданские работники оказывают на местах первую медицинскую помощь и соответствующую поддержку армянским жителям;

-В соответствии с просьбой представителей армянских жителей на встрече, состоявшейся 21 сентября в городе Евлах, будет обеспечена отправка горюче-смазочных материалов, в первую очередь для детских садов, службы скорой медицинской помощи и пожарной службы;

-Обеспечивается использование дороги Лачын-Ханкенди для провоза продовольствия и товаров повседневного спроса с целью их доставки гражданскому населению;

-Создаются условия для провоза Международным Комитетом Красного Креста (МККК) грузов, состоящих из продовольствия, медикаментов и детского питания, по дорогам Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, командирования дополнительного персонала из Бакинского и Женевского офисов организации в подофис в Ханкенди;

-Создаются необходимые возможности для эвакуации лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению на основании запроса МККК.