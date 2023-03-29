Создана научно-исследовательская группа ”Экономика западного Азербайджана"

В Институте экономики Министерства науки и образования была создана временная творческая группа ”Экономика западного Азербайджана".

В Институте экономики Министерства науки и образования была создана временная творческая группа ”Экономика западного Азербайджана".

Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании Ученого совета Института экономики, состоявшемся 29 марта.

Этот вопрос обсуждался на заседании под председательством генерального директора института, доктора экономических наук, профессора Назима Музаффарли (Иманова).

Генеральный директор отметил, что в свое время азербайджанцы были массово депортированы с территории Армении, со своей Родины, с наших исторических земель. В настоящее время одной из основных целей является восстановление нарушенных прав западных азербайджанцев на международном уровне, изучение, пропаганда и предотвращение полного уничтожения богатого историко-культурного наследия, созданного азербайджанским народом на территории Армении, обеспечение права этих людей вернуться на родину своих предков. Для достижения общественно-культурного единства депортированных из Армении азербайджанцев и их преемников была создана Община Западного Азербайджана.

24 декабря 2022 года президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины Западного Азербайджана, и встретился с интеллигенцией Западного Азербайджана.

В творческую группу ”Экономика западного Азербайджана" вошли группа сотрудников Института экономики – профессор Фуад Ганбаров, ведущие научные сотрудники Танрыверди Паша, Насими Ахмедов, Чингиз Бахыш, Алескер Сарыев, Вилаят Рамазанов и молодой исследователь Сафар Велизаде.