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Создана комиссия для изучения ситуации в Гедабеке

Создана комиссия для изучения ситуации в Гедабеке По распоряжению премьер-министра Али Асадова создана комиссия для мониторинга и оценки текущей ситуации в селе Союдлу Гедабекского района
Внутренняя политика
21 июня 2023 г. 16:09
Создана комиссия для изучения ситуации в Гедабеке

По распоряжению премьер-министра Али Асадова создана комиссия для мониторинга и оценки текущей ситуации в селе Союдлу Гедабекского района.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В состав комиссии вошли заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник управления промышленности и энергетики аппарата Кабмина, начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и глава исполнительной власти Гедабекского района.

Комиссии поручено провести мониторинг и оценку текущей ситуации на свалках в селе Союдлу Гедабекского района, изучить обращения граждан в сфере охраны здоровья жителей и окружающей среды, а также подготовить и представить в Кабмин предложения по результатам мониторинга.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəyin Söyüdlü kəndindəki vəziyyətin araşdırılması üçün Komissiya yaradılıb

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