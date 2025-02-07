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Создана клиника Карабахского университета

Создана клиника Карабахского университета В подчинении Карабахского университета создано юридическое лицо публичного права "Клиника Карабахского университета".
Внутренняя политика
7 февраля 2025 г. 13:15
Создана клиника Карабахского университета

В подчинении Карабахского университета создано юридическое лицо публичного права "Клиника Карабахского университета".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в клинике будет проводиться профессиональная подготовка студентов, обучающихся по медицинским специальностям в Карабахском университете, а также научные исследования в области медицины.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа, а Министерству науки и образования - утвердить устав клиники в течение двух месяцев.

Карабахскому университету выделено 5 млн манатов для финансирования расходов на содержание клиники.

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