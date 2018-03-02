Создана Государственная комиссия в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку - СПИСОК

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с пожаром, произошедшим в Республиканском наркологическом центре.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с пожаром, произошедшим в Республиканском наркологическом центре, создана Государственная комиссия в следующем составе:

председатель Комиссии

Абид Шарифов - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

члены Комиссии:

министр внутренних дел Азербайджанской Республики

министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

генеральный прокурор Азербайджанской Республики

министр здравоохранения Азербайджанской Республики

министр финансов Азербайджанской Республики

министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

глава Исполнительной власти города Баку

глава Исполнительной власти Хатаинского района города Баку

Государственной комиссии поручается: Расследовать причины и обстоятельства происшествия, наметить и осуществить неотложные меры по устранению его последствий; обеспечить оказание материальной и другой необходимой помощи пострадавшим и членам семей погибших в результате происшествия; обеспечить лечение пострадавших в результате пожара; осуществить необходимые меры в связи с временным размещением работников Центра и лиц, получающих лечение; обеспечить в короткий срок завершение работ по строительству нового здания центра; регулярно информировать о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям поручено осуществить неотложные следственные мероприятия для расследования причин пожара, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.