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    Создана Государственная комиссия по улучшению состояния эксплуатации водохранилищ

    Председателем созданной по распоряжению президента комиссии назначен Рамиз Мехтиев

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по улучшению состояния эксплуатации водохранилищ.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в связи с длительной эксплуатацией Шамкирского, Еникендского, Мингячевирского, Варваринского, Джейранбатанского и других водохранилищ государственного значения, играющих важную роль в обеспечении водной, продовольственной и энергетической безопасности страны, возникла необходимость изучения и оценки существующих в этих гидроузлах проблем, прогнозирования возможных техногенных процессов.

    В документе говорится, что распоряжение подписано в целях улучшения состояния эксплуатации указанных водохранилищ.

    Председателем комиссии из 10 человек назначен руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев.

                                                                                члены Комиссии

    Абид Шарифов - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики;

    Зейнал Нагдалиев - заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом работы с органами регионального управления и местного самоуправления;

    Кемаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики;

    Рамиль Усубов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики;

    Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики;

    Шахин Мустафаев - министр экономики Азербайджанской Республики;

    Гусейнгулу Багиров - министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;

    Этибар Пиривердиев - председатель Открытого акционерного общество "Азерэнержи"

    Горхмаз Гусейнов - председатель Открытого акционерного общества "Азерсу";

    Ахмед Ахмедзаде - председатель Открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства Азербайджана.

    Государственной комиссии поручено изучить проблемы, существующие в гидротехнических сооружениях и водоохраной зоне водохранилищ, указанных в настоящем распоряжении, установить факторы, представляющие угрозу плотинам водохранилищ, в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о мерах по обеспечению их технической безопасности.

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