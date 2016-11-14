Создана Государственная комиссия по улучшению состояния эксплуатации водохранилищ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по улучшению состояния эксплуатации водохранилищ.
Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в связи с длительной эксплуатацией Шамкирского, Еникендского, Мингячевирского, Варваринского, Джейранбатанского и других водохранилищ государственного значения, играющих важную роль в обеспечении водной, продовольственной и энергетической безопасности страны, возникла необходимость изучения и оценки существующих в этих гидроузлах проблем, прогнозирования возможных техногенных процессов.
В документе говорится, что распоряжение подписано в целях улучшения состояния эксплуатации указанных водохранилищ.
Председателем комиссии из 10 человек назначен руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев.
члены Комиссии
Абид Шарифов - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики;
Зейнал Нагдалиев - заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом работы с органами регионального управления и местного самоуправления;
Кемаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики;
Рамиль Усубов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики;
Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики;
Шахин Мустафаев - министр экономики Азербайджанской Республики;
Гусейнгулу Багиров - министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;
Этибар Пиривердиев - председатель Открытого акционерного общество "Азерэнержи"
Горхмаз Гусейнов - председатель Открытого акционерного общества "Азерсу";
Ахмед Ахмедзаде - председатель Открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства Азербайджана.
Государственной комиссии поручено изучить проблемы, существующие в гидротехнических сооружениях и водоохраной зоне водохранилищ, указанных в настоящем распоряжении, установить факторы, представляющие угрозу плотинам водохранилищ, в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о мерах по обеспечению их технической безопасности.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook